Simeone mira a Londres con Griezmann y Julián Alvarez en ataque

Los defensas Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri; el centrocampista Johnny Cardoso y los extremos Giuliano Simeone y Ademola Lookman completan el probable once del Atlético para ese duelo, una vez que nada más Pubill jugó de inicio el pasado sábado ante el Getafe, en la victoria por 1-0 en el estadio Metropolitano.

Con trabajo regenerativo los titulares del duelo del pasado sábado, cuidadas las cargas por el cuerpo técnico ante tanta acumulación tan seguida de partidos, Simeone trabajó los ejercicios tácticos y de estrategia con esos jugadores, con la única salvedad de la presencia de Julio Díaz y la ausencia de Pubill, que tuvo sesión de recuperación ya que fue titular frente al Getafe.

Las alternativas a ese once en determinadas posiciones podrían ser Alex Baena, Alexander Sorloth, Koke Resurrección o Nahuel Molina, aunque todos apuntan de momento a suplentes en el compromiso de este miércoles.

En la última sesión este martes, ya en el escenario del encuentro y con todos presumiblemente al mismo ritmo, Simeone ultimará su elección para la alineación inicial, con las bajas de Pablo Barrios, por una lesión muscular, y Rodrigo Mendoza, por un esguince de tobillo, aparte de la probable de Oblak.