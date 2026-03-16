Fútbol Internacional
16 de marzo de 2026 - 12:25

Vídeo: El gol de José Florentín en la victoria de Independiente

El paraguayo José Florentín, futbolista de Independiente Rivadavia, celebra un gol en el partido frente a Gimnasia La Plata por la fecha 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina.
El paraguayo José Florentín, futbolista de Independiente Rivadavia, celebra un gol en el partido frente a Gimnasia La Plata por la fecha 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina.@CSIRoficial

Independiente Rivadavia derrotó 3-2 a Gimnasia de La Plata con un gol de José Florentín.

Por ABC Color

Independiente Rivadavia venció 3-2 a Gimnasia La Plata por la fecha 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. La remontada y triunfo de la Lepra mendocina fue con gol de José Florentín: el futbolista paraguayo marcó el 2-2 parcial a los 39 minutos de partido en el Juan Carmelo Zerillo de La Plata. El ex Guaraní anotó por segunda vez consecutiva y suma 2 tantos en 11 encuentros disputados entre el certamen de Liga y la Copa Argentina.

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El gol de José Florentín para Independiente