Vídeo: El gol de José Florentín en la victoria de Independiente

Independiente Rivadavia venció 3-2 a Gimnasia La Plata por la fecha 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. La remontada y triunfo de la Lepra mendocina fue con gol de José Florentín: el futbolista paraguayo marcó el 2-2 parcial a los 39 minutos de partido en el Juan Carmelo Zerillo de La Plata. El ex Guaraní anotó por segunda vez consecutiva y suma 2 tantos en 11 encuentros disputados entre el certamen de Liga y la Copa Argentina.

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El gol de José Florentín para Independiente