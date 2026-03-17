Bernd Schuster: "Ví a Luis Diaz y pensé: es un jugador para uno de los grandes de España"

La contundencia de las actuaciones de Lucho Díaz ha llevado a Schuster a ser categórico sobre cuál debería ser el siguiente paso en la carrera del colombiano. El alemán no dudó en señalar que su fútbol pertenece a los escenarios más grandes del mundo. "Cuando lo vi dije: este es un jugador para España, para uno de los tres grandes".

Yendo un paso más allá en su análisis, Schuster fue específico sobre las camisetas que mejor le sentarían al extremo de la selección colombiana: "Lo vería en un Barcelona y en un renovado Real Madrid".

Schuster, quien conoce a la perfección las exigencias de los clubes más grandes del mundo, destacó la polivalencia y la visión de juego del atacante cafetero. "Me ha sorprendido mucho este jugador... es un goleador, tiene facilidad de marcar pero es un jugador de equipo, que tiene pase de gol para los compañeros", afirmó el alemán, subrayando que su capacidad para "ver" a los demás jugadores es una virtud escasa que lo hace sobresalir.

Según el ex técnico, la llegada de talento proveniente de países sudamericanos o incluso España brinda un matiz que dinamiza a la seriedad germana. "Los bávaros son muy festivos... pero la alegría de ellos (los jugadores del sur) en el partido, y seguramente fuera también, le está dando un calor importante", explicó Schuster, admitiendo que en Alemania suelen ser más "secos" y que esa vitalidad latina es el complemento ideal.