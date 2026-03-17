Eddie Howe: "Sabemos lo bueno que es el Barcelona, pero creemos en nosotros"

"Creo que llegamos en un buen momento para conseguirlo. Nuestros últimos partidos han sido muy sólidos y siento que estamos alcanzando nuestro mejor nivel justo en el momento adecuado. Aun así, mañana necesitaremos que todo nos salga a favor: sabemos lo bueno que es el Barcelona, no subestimamos la magnitud del desafío, pero al mismo tiempo creemos plenamente en nosotros mismos", dijo el técnico inglés.

En la sala de prensa del Spotify Camp Nou, el preparador británico señaló que hasta ahora tanto en el 1-2 que logró el conjunto azulgrana en la fase liga como en el 1-1 de la ida de octavos realizaron "dos partidos muy buenos", pero que deberán cuidar los "pequeños detalles" para tener opciones este miércoles de pasar a cuartos de final.

Más allá de que sería "probablemente la victoria más grande" de su carrera, Howe centra su enfoque en que el "plan de juego, la ejecución táctica y las actuaciones individuales" estén a la altura del partido, y añadió que eso será lo que acerque a su equipo al objetivo.

Asimismo, el técnico de las 'urracas' restó importancia a la trascendencia del choque por el que pasan sus opciones de repetir presencia en la Liga de Campeones la próxima temporada, teniendo en cuenta que están a siete puntos de la quinta plaza de la Premier League que marca el Liverpool.

"Ahora mismo no se puede pensar demasiado en los resultados, en lo que viene después o en lo que pueda pasar en verano. Se trata del aquí y ahora, y el aquí y ahora significa preparar el partido lo mejor posible. Eso es en lo único en lo que estamos enfocados. Realmente no me gusta responder preguntas hipotéticas sobre el futuro", apuntó.

Para ganar en Barcelona por primera vez en su historia, Howe señaló que gran parte del encuentro pasa por la "batalla del centro del campo", donde apuntó que se decidirá "en gran medida el partido", ya que es el eje a través del cual se abastece el tridente ofensivo del Barcelona.

En ese centro del campo, el nombre es Sandro Tonali. El centrocampista italiano, protagonista en las últimas horas por declaraciones de su agente Beppe Risso sobre su futuro, mantiene, según Howe, un "total compromiso" con el equipo.

Tras perderse el último partido por enfermedad, el técnico inglés espera decidir el mismo día del partido si lo alinea de inicio.