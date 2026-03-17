El argentino Alan Brandi dice que "volver a Granada trae recuerdos muy especiales"

El internacional argentino, campeón y subcampeón del mundo, reconoció a los periodistas que el vestuario afronta el torneo con "ilusión y con el deseo de cambiar la dinámica" reciente del equipo.

Brandi admitió que los últimos resultados no han sido los esperados, ya que el conjunto jiennense solo ha sumado seis puntos de los últimos dieciocho posibles, con un balance de una victoria, tres empates y dos derrotas.

"Sabemos que la dinámica no es la mejor y somos los primeros que queremos cambiarla”, explicó el capitán, convencido de que la Copa de España puede convertirse en el punto de inflexión que necesita el grupo para recuperar sensaciones.

"La Copa es un torneo diferente, en el que todo puede pasar y en el que cada partido se vive como una final”, señaló Brandi, quien recordó que competir sin el peso de la clasificación liguera permite a los equipos centrarse únicamente en rendir al máximo en cada encuentro.

El capitán también puso en valor el papel de la afición del equipo jiennense, que tradicionalmente se ha volcado con el equipo en este torneo y rememoró la Copa de España disputada anteriormente en Granada, que sigue presente en el vestuario, "especialmente por el ambiente vivido en las gradas y el impulso que supuso para el equipo durante todo el campeonato".