Guardiola: "Penalti y roja es demasiado castigo"

"Es muy difícil si vas 4-0 abajo y estás jugando 10 contra 11, pero lo intentamos todo. Nos sirve para aprender, ojalá hubiera sido once contra once, pero quién sabe, quizás hubiéramos perdido 6-0", dijo Guardiola tras la derrota.

"Los primeros quince o veinte minutos fueron buenos, pero luego con diez contra once... Courtois fue el mejor del partido, así que eso te dice lo buenos que fuimos nosotros".

Sobre la roja a Bernardo que condicionó el partido, Guardiola la calificó de instintiva. "Es un castigo demasiado grande un penalti y una roja".

El técnico de Sampedor habló de Álvaro Arbeloa y alabó al técnico español, que en sus primeras semanas en el Real Madrid ha eliminado a José Mourinho y a Guardiola de la Champions.

"Me ha gustado. Su salida de hoy es muy buena. Me ha causado muy buena impresión y le auguro una larga carrera".

Además, el español fue preguntado sobre si el Real Madrid ha sido el mayor desafío de su carrera en el City.

"No, mi mayor desafió ha sido Jürgen Klopp. Vosotros estabais en España y no os habéis dado cuenta de la competencia que tuvimos el Liverpool y el City. Enfrentarnos tantas veces al Madrid ha sido un aprendizaje muy bueno, porque hace doce o trece años no estábamos aquí. A veces han ganado ellos, a veces hemos ganado nosotros".