17 de marzo de 2026 - 19:55
Senegal responde a la descalificación con un vídeo de celebración del título
Redacción deportes, 17 mar (EFE).- La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) y la selección del país, a través de sus respectivos canales oficiales en 'X', respondieron este martes con un vídeo de la celebración del título de la Copa África, después de que el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol la haya descalificado por abandonar el campo y le haya dado por perdida la final ante Marruecos por 3-0.
A la espera de una respuesta mediante un comunicado, la FSF ha publicado unas imágenes de 33 segundos de duración con los festejos de los jugadores y los aficionados por las calles el país tras conquistar el título de la Copa África el pasado 18 de enero.