Senegal responde a la descalificación con un vídeo de celebración del título

Redacción deportes, 17 mar (EFE).- La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) y la selección del país, a través de sus respectivos canales oficiales en 'X', respondieron este martes con un vídeo de la celebración del título de la Copa África, después de que el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol la haya descalificado por abandonar el campo y le haya dado por perdida la final ante Marruecos por 3-0.