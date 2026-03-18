2-3. El Benfica derrota al Inter y completa el cuadro de la Final a Cuatro

Redacción deportes, 18 mar (EFE).- El Benfica ejerció este miércoles de favorito y se impuso al Inter (2-3) en el último partido de los cuartos de final de la Liga Campeones Juvenil de fútbol para completar el cuadro de la Final a Cuatro que se disputará en la ciudad suiza de Lausana del 17 al 20 de abril, junto al Real Madrid, al Brujas y al París Saint-Germain.