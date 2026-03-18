2-3. El Benfica derrota al Inter y completa el cuadro de la Final a Cuatro

Federico Coletta anotó el 0-1 para el conjunto portugués en el minuto 26, al rematar de cabeza un centro magnífico de Daniel Banjaqui desde la banda derecha.
Desde entonces, el equipo luso siempre fue por delante en el marcador.
Aunque amplió la ventaja en el minuto 58, por medio de Tiago Freitas, recibió instantes después el 2-1 de Aymen Zouin.
Después anotó el 1-3, con un gol De Francisco Silva en el 77.
El 2-3 en el minuto 88 de Anas El Mahboibi apretó de nuevo el resultado, entre la inquietud del Benfica hasta el final.