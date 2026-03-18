Fútbol Internacional
18 de marzo de 2026 - 14:05

2-3. El Benfica derrota al Inter y completa el cuadro de la Final a Cuatro

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Redacción deportes, 18 mar (EFE).- El Benfica ejerció este miércoles de favorito y se impuso al Inter (2-3) en el último partido de los cuartos de final de la Liga Campeones Juvenil de fútbol para completar el cuadro de la Final a Cuatro que se disputará en la ciudad suiza de Lausana del 17 al 20 de abril, junto al Real Madrid, al Brujas y al París Saint-Germain.

Por EFE

Federico Coletta anotó el 0-1 para el conjunto portugués en el minuto 26, al rematar de cabeza un centro magnífico de Daniel Banjaqui desde la banda derecha.

Desde entonces, el equipo luso siempre fue por delante en el marcador.

Aunque amplió la ventaja en el minuto 58, por medio de Tiago Freitas, recibió instantes después el 2-1 de Aymen Zouin.

Después anotó el 1-3, con un gol De Francisco Silva en el 77.

El 2-3 en el minuto 88 de Anas El Mahboibi apretó de nuevo el resultado, entre la inquietud del Benfica hasta el final.