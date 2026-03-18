Barça y Atlético de Madrid se citan en cuartos de Champions; Liverpool evita el desastre

Bayern Múnich goleó por 4-1 al Atalanta y avanzó a cuartos de final de la Champions League con Liverpool, que arrolló por 4-0 al Galatasaray, mientras que Barcelona y Atlético Madrid se medirán entre sí tras haber eliminado al Newcastle y al Tottenham, respectivamente, con globales de 8-3 y 7-5.
El Bayern protagonizará un duelo apasionante en la siguiente ronda ante el Real Madrid y el Liverpool desafiará al vigente campeón, el Paris Saint-Germain. El otro cruce de cuartos se conocía ya desde el martes y medirá al equipo sensación de esta temporada en Europa e Inglaterra, el Arsenal, con el Sporting de Lisboa.
Resultados y goleadores
* Barcelona 7-Newcastle 2. Goles: 5’, 72’ Raphinha, 18’ Marc Bernal, 45+6’ Lamine Yamal, de penal, 51’ Fermín López 56’, 61’ Robert Lewandowski (B); 15’, 28’ Anthony Elanga (N). Ast: 56.662. Ida: 1-1. Global: 8-3 para Barcelona.
* Bayern Munich 4-Atalanta 1. Goles: 25’, 54’ Harry Kane, el 1° de penal, 56’ Lennart Karl, 70’ Luis Díaz (BM); 85’ Lazar Samardzic (A). Ast: 75.000. Ida: Ganó Bayern 6-1. Global: 10-2 para Bayern.
* Tottenham 3-Atlético de Madrid 2. Goles: 30’ Randal Kolo Muani, 52’ Xavi Simons, el 2° de penal (T); 47’ Julián Álvarez, 75’ Dávid Hancko (AM). Ast: 49.568. Ida: Ganó Atlético 5-2. Global: 7-5 para Atlético.
* Liverpool 4-Galatasaray 0. Goles: 25’ Dominik Szoboszlai, 51’ Hugo Ekitiké, 53’ Ryan Gravenberch, 62’ Mohamed Salah (L). Incidencia: 45+4’ Salah (L) falló un penal. Ast: 59.980. Ida: Ganó Galatasaray 1-0. Global: 4-1 para Liverpool.
-Resultados del martes: Sporting Lisboa 5-Bodo/Glimt 0 (global 5-3). Arsenal 2-Bayer Leverkusen 0 (global 3-1). Chelsea 0-París SG 3 (global 2-8). Manchester City 1-Real Madrid 2 (global 1-5).
Cuartos de final:
Clasificados para cuartos: 3 clubes españoles, 2 ingleses, 1 alemán, 1 francés, 1 portugués.
Los emparejamientos:
Barcelona vs. Atl. Madrid.
Sporting Lisboa vs. Arsenal.
París SG vs. Liverpool.
Real Madrid vs. Bayern.
-Ida (7/8 de abril).
Vuelta (14/15 de abril):
Datos estadísticos
* Harry Kane marcó 47 goles en 39 partidos oficiales esta temporada, el mejor registro de cualquier jugador en las cinco principales ligas europeas. Además, 47 goles en una temporada oficial es un nuevo récord personal en el fútbol profesional.
* Mohamed Salah ha marcado su gol número 50 en la Liga de Campeones; es el primer jugador africano en alcanzar ese hito. Le siguen Didier Drogba (44) y Samuel Eto’o (30).
* Chelsea, Manchester City, Newcastle y Tottenham, esta es la primera vez en la historia que cuatro equipos de un mismo país han sido eliminados en la misma etapa de una temporada en la UEFA Champions League.