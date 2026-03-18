Bragarnik: "Confiamos en Sarabia y seguramente continuará la próxima temporada"

"Este entrenador quiere estar aquí, tiene contrato y está metido con su familia a fondo. Estamos confiados en él para largo rato. No puede desaparecer en dos meses lo que tanto nos ilusionaba", añadió.

El empresario admitió que el equipo ilicitano, en zona de descenso por primera vez esta temporada, atraviesa un momento difícil en lo deportivo que comparó con el vivido el pasado curso, cuando el Elche, a dos jornadas del final, no dependía de sí mismo para alcanzar el ascenso.

"Este año, por el buen inicio, pensamos que el objetivo de la permanencia iba a ser más fácil", indicó el argentino, que añadió que no es el momento de buscar culpables "sino de confiar en el equipo".

Bragarnik comparó a Sarabia con el director de una orquesta "porque es el que lleva el ritmo, interpreta la partitura y le da sentido para que los jugadores puedan hacer la mejor música".

"La música no está sonando como queremos, pero cuando esto pasa o se cambia al director o se confía en el trabajo", incidió Bragarnik, que recordó que hace solo dos meses y medio el Elche era admirado por su forma de jugar y su valentía, pese a ser un recién ascendido, ante todos los rivales.

En opinión del dueño del Elche, la mala racha de 11 jornadas sin ganar tiene su origen en factores "anímicos y emocionales".

"En la Liga española los errores, propios y arbitrales, se pagan caros y tenemos menos puntos de los que merecemos. Hay que volver a darle confianza al grupo y perder el miedo", explicó el empresario, que mostró su confianza en que el equipo "interpretará la mejor partitura" en las últimas diez jornadas.

Bragarnik, que recordó que de sus siete temporadas al frente del club cuatro han sido en Primera, defendió el estilo de juego del Elche, pero admitió que se deben corregir detalles.

"Andamos un poco perdidos, pero no estamos muertos. Al final, terminan ganando los buenos", apostilló, al recordar que en su anterior experiencia en Primera cambiar cuatro veces de entrenador no funcionó como revulsivo.

"Once jornadas sin ganar son muchas, pero algunas son injustas, porque merecimos ganar al Sevilla y a Osasuna", precisó el dirigente, quien también echó de menos puntos por errores arbitrales como los perdidos ante el Real Madrid en la primera vuelta.

Bragarnik puso en valor lo que ha conseguido el Elche y, sobre todo, "cómo lo logró", en alusión al estilo de juego.

El argentino aseguró que el club no debilitó la plantilla en el mercado de invierno, en el que salieron, entre otros jugadores, Rodrigo Mendoza y Álvaro Núñez, y justificó el bajón en el juego "por la falta de confianza".

"No estamos en una situación extrema, pero sí difícil y complicada. Queda mucho camino por recorrer", insistió el empresario, quien adelantó que, a nivel institucional, las obras del estadio y de la Ciudad Deportiva siguen su curso burocrático.