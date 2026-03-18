Fútbol Internacional
18 de marzo de 2026 - 14:39

Dos partidos de suspensión a Abqar por pellizcar a Sorloth

El delantero del Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, pellizcado en los genitales por Abdelkabir Abqar, quien fue suspendido por dos partidos.
El delantero del Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, pellizcado en los genitales por Abdelkabir Abqar, quien fue suspendido por dos partidos.Mariscal

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con dos partidos de suspensión al jugador del Getafe, Abdelkabir Abqar, expulsado la última jornada por “pellizcar la zona genital” al delantero del Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, según el acta arbitral

Por ABC Color

Disciplina castigó con dos encuentros el gesto de Abdelkabir Abqar por conducta contraria al buen orden deportivo. “En el minuto 55, el jugador Abdelkabir Abqar, fue expulsado por el siguiente motivo: Por pellizcar la zona genital a un jugador adversario (Alexander Sorloth) sin estar el balón en juego”, relató el colegiado en el acta del partido que el Atlético de Madrid ganó por 1-0.

Lea más: Clasificación de FIFA en tiempo real

El marroquí declaró que no tenía la intención de tocar esa zona del noruego durante la victoria de los atléticos por 1-0 del pasado sábado, durante la 28ª jornada de LaLiga.

“Las imágenes aportadas no desvirtúan la presunción de veracidad del acta arbitral”, considera en un comunicado el comité de disciplina de la RFEF.

El árbitro Isidro Díaz de Mera, que expulsó a Abqar tras la revisión en el VAR, escribió en su acta que la tarjeta roja se debió a un pellizco “en la zona genital” del rival. Tras la decisión de la RFEF, Abqar se perderá los siguientes dos partidos de LaLiga del Getafe, contra Espanyol y Athletic Club. EFE y AFP