Dos partidos de suspensión a Abqar por pellizcar a Sorloth

Disciplina castigó con dos encuentros el gesto de Abdelkabir Abqar por conducta contraria al buen orden deportivo. “En el minuto 55, el jugador Abdelkabir Abqar, fue expulsado por el siguiente motivo: Por pellizcar la zona genital a un jugador adversario (Alexander Sorloth) sin estar el balón en juego”, relató el colegiado en el acta del partido que el Atlético de Madrid ganó por 1-0.

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El marroquí declaró que no tenía la intención de tocar esa zona del noruego durante la victoria de los atléticos por 1-0 del pasado sábado, durante la 28ª jornada de LaLiga.

“Las imágenes aportadas no desvirtúan la presunción de veracidad del acta arbitral”, considera en un comunicado el comité de disciplina de la RFEF.

El árbitro Isidro Díaz de Mera, que expulsó a Abqar tras la revisión en el VAR, escribió en su acta que la tarjeta roja se debió a un pellizco “en la zona genital” del rival. Tras la decisión de la RFEF, Abqar se perderá los siguientes dos partidos de LaLiga del Getafe, contra Espanyol y Athletic Club. EFE y AFP