18 de marzo de 2026 - 14:05
Dos partidos de suspensión a Abqar por pellizcar a Sorloth
Madrid, 18 mar (EFE).- El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con dos partidos de suspensión al jugador del Getafe Abdelkabir Abqar, expulsado la última jornada por "pellizcar la zona genital" al delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth, según el acta arbitral.
Disciplina castigó con dos encuentros el gesto de Abqar por conducta contraria al buen orden deportivo.
“En el minuto 55, el jugador Abqar, Abdelkabir fue expulsado por el siguiente motivo: Por pellizcar la zona genital a un jugador adversario sin estar el balón en juego”, relató el colegiado en el acta del partido que el Atlético de Madrid ganó por 1-0.