El Cremonese despide a Davide Nicola

"El Cremonese anuncia que ha relevado a Davide Nicola de su cargo como director técnico del primer equipo", informó el club.

"El club desea agradecer al entrenador y a su cuerpo técnico la profesionalidad, el compromiso y la dedicación que han demostrado en su trabajo diario desde su llegada a Cremona", añadió.

Pese a un gran inicio de temporada, ganador ante el Milan en San Siro y con solo una derrota ante el Inter, líder, en las primeras nueve jornadas, el combinado en el que militan jugadores como el inglés Jamie Vardy o el italiano Floriano Mussolini, bisnieto del dictador Benito Mussolini, está sumido en una crisis de juego y no gana desde el pasado 7 de diciembre.

La reciente derrota ante el Fiorentina (1-4), que deja al equipo en puestos de descenso, supuso el final para Nicola.

En el horizonte, como posible sustituto, asoma el italiano Marco Giampaolo, exentrenador del Milan o Torino, entre otros.