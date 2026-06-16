¿Fragmentos de meteoros cayeron en Paraguay anoche?

Dos “bolas de fuego” fueron registradas durante la noche del lunes en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, en un fenómeno que los especialistas calificaron como extremadamente raro. Los eventos fueron captados por el Observatorio Astronómico Bate-Papo, ubicado en el Parque Tecnológico de Santa María.

Según el reporte difundido por la institución, el primer objeto fue observado a las 20:30, al oeste de la ciudad. Menos de dos horas después, a las 22:27, un segundo bólido atravesó el cielo en dirección noroeste y protagonizó un espectáculo aún más llamativo al finalizar su recorrido con una intensa explosión que iluminó el firmamento.

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Las imágenes compartidas en redes sociales muestran el momento en que el segundo meteoro se desintegra parcialmente en la atmósfera, generando un destello visible a gran distancia. El fenómeno también fue detectado por estaciones de monitoreo de otras regiones de Brasil.

Según publican medios locales como O Globo y ABC+, tras los avistamientos, numerosas personas se comunicaron con la Red Brasileña de Monitoreo de Meteoros (BRAMON) para reportar lo ocurrido. El observatorio forma parte de esta red especializada en el seguimiento de este tipo de eventos astronómicos en Brasil.

Fabricio Colvero, creador del proyecto Astronomical Chat, explicó que los meteoros tipo bólido son fenómenos relativamente poco frecuentes. Sin embargo, destacó que la aparición de dos ejemplares tan brillantes en un intervalo inferior a dos horas constituye un hecho excepcional.

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¿Cayeron fragmentos en Paraguay?

La principal duda surgió a raíz de la explosión registrada por el segundo objeto. De acuerdo con los primeros análisis realizados por los especialistas, existe la posibilidad de que algunos fragmentos hayan sobrevivido al ingreso a la atmósfera y alcanzado la superficie terrestre.

“Con base en las características de la explosión del segundo objeto, existe la posibilidad de que fragmentos hayan sobrevivido al paso por la atmósfera y alcanzado la superficie terrestre, probablemente en la región de Paraguay”, señaló el observatorio.

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No obstante, los expertos aclararon que se trata de una hipótesis preliminar. BRAMON anunció que continuará realizando análisis para determinar la trayectoria exacta del objeto y confirmar si efectivamente partes del meteoro pudieron caer en territorio paraguayo.

Por el momento, no existen reportes oficiales sobre hallazgos de fragmentos ni registros de impactos en Paraguay.