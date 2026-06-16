Mundial de Fútbol
16 de junio de 2026 a la - 11:01

A qué hora juega Argentina vs. Argelia y dónde ver hoy en directo

Aficionados cargan banderas de Argentina y una réplica del trofeo en apoyo a Argentina durante el actual torneo de fútbol de la Copa Mundial 2026.
Aficionados cargan banderas de Argentina y una réplica del trofeo en apoyo a Argentina durante el actual torneo de fútbol de la Copa Mundial 2026.125615+0000 MUNIR UZ ZAMAN

La campeona defensora, Argentina entra en acción el Mundial de Fútbol 2026 enfrentando a la siempre complicada selección de Argelia. ¿A qué hora empieza el partido y dónde seguirlo?

Por ABC Color

La vigente campeona del mundo, Argentina hace su puesta en escena en el Mundial de Norteamérica 2026. La Albiceleste de Lionel Scaloni debuta esta noche enfrentando a Argelia, desde las 22:00 hora de nuestro país, en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, en el duelo correspondiente al Grupo J de la máxima cita de selecciones nacionales.

El delantero de Argentina Lionel Messi observa el balón mientras participa en una sesión de entrenamiento MD-1 en el Sporting KC Training Centre en Kansas City.
El delantero de Argentina Lionel Messi observa el balón mientras participa en una sesión de entrenamiento MD-1 en el Sporting KC Training Centre en Kansas City.

Argentina vs. Argelia ¿Dónde seguir el partido en vivo?

Para seguir el minuto a minuto y alentar a la distancia, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial.

El director técnico de Argentina, Lionel Scaloni, observa durante una sesión de entrenamiento un día antes del partido del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Argelia en el Kansas City Stadium.
El director técnico de Argentina, Lionel Scaloni, observa durante una sesión de entrenamiento un día antes del partido del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Argelia en el Kansas City Stadium.

Argentina vs. Argelia: ¿A qué hora juega el viernes 12 de junio?

Paraguay: 22:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Brasil: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Chile: 21:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Perú: 20:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

El Salvador: 19:00 horas

México: 19:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 18:00 horas

Estados Unidos - Este: 21:00 horas

Inglaterra: 02:00 horas (del miércoles)

España: 03:00 horas (del miércoles)

Bélgica: 03:00 horas (del miércoles)

Marruecos: 02:00 horas (del miércoles)

Sudáfrica: 03:00 horas (del miércoles)

El guardameta de Argelia Luca Zidane, hijo del legendario ex-futbolista francés, Zinedine Zidane observa durante el partido de fútbol amistoso internacional entre los Países Bajos.
El guardameta de Argelia Luca Zidane, hijo del legendario ex-futbolista francés, Zinedine Zidane observa durante el partido de fútbol amistoso internacional entre los Países Bajos.

Argentina vs. Argelia: ¿Dónde ver en vivo hoy?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Lea más: Mundial 2026: A qué hora y dónde ver los partidos del martes 16 de junio

Argentina vs. Argelia: ¿Dónde ver en vivo hoy por streaming?

Versuspy en Youtube o en el sitio web de El Trece (https://trece.com.py/)

esponsors especiales de Mundial x ABC