A qué hora juega Argentina vs. Argelia y dónde ver hoy en directo

La vigente campeona del mundo, Argentina hace su puesta en escena en el Mundial de Norteamérica 2026. La Albiceleste de Lionel Scaloni debuta esta noche enfrentando a Argelia, desde las 22:00 hora de nuestro país, en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, en el duelo correspondiente al Grupo J de la máxima cita de selecciones nacionales.
Argentina vs. Argelia ¿Dónde seguir el partido en vivo?
Para seguir el minuto a minuto y alentar a la distancia, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial.
Argentina vs. Argelia: ¿A qué hora juega el viernes 12 de junio?
Paraguay: 22:00 horas
Argentina: 22:00 horas
Brasil: 22:00 horas
Uruguay: 22:00 horas
Chile: 21:00 horas
Ecuador: 20:00 horas
Colombia: 20:00 horas
Perú: 20:00 horas
Venezuela: 21:00 horas
Bolivia: 21:00 horas
El Salvador: 19:00 horas
México: 19:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 18:00 horas
Estados Unidos - Este: 21:00 horas
Inglaterra: 02:00 horas (del miércoles)
España: 03:00 horas (del miércoles)
Bélgica: 03:00 horas (del miércoles)
Marruecos: 02:00 horas (del miércoles)
Sudáfrica: 03:00 horas (del miércoles)
Argentina vs. Argelia: ¿Dónde ver en vivo hoy?
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8
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Argentina vs. Argelia: ¿Dónde ver en vivo hoy por streaming?
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