El Elche alcanza un acuerdo para renovar al argentino Dituro y ofrece un año más a Bigas

Ambos jugadores son piezas clave en los esquemas del equipo ilicitano y figuran entre los supervivientes de la plantilla del último ascenso a la máxima categoría.

Dituro, de 38 años y con ofertas del fútbol chileno en el pasado mercado de invierno, se ha consolidado como titular en las últimas jornadas pese a la competencia en la portería. "Matías ha demostrado estar a la altura en Primera y no pensamos nunca en sacarlo", afirmó Bragarnik, quien indicó que la continuidad de Josan Ferrández, otro de los veteranos del equipo, se abordará al final de la temporada.

"Josan es una institución en el club, como Nino. Evaluaremos el futuro, pero no creo que haya inconveniente", añadió el dirigente.

Bragarnik explicó que el Elche dispone de opciones de compra sobre Víctor Chust, cedido por el Cádiz, y Rafa Mir, a préstamo por el Sevilla, y que su posible continuidad se analizará al margen de la situación deportiva. "Evaluaremos con sus agentes si es para que continúen o para negocio", señaló el empresario, que confió en que Álex Febas acabe renovando su contrato.

"Le hicimos una oferta y estamos convencidos de su continuidad. No hubo negociación. Dijo que quería esperar al final y creo en la buena fe del jugador. No tengo más que palabras de agradecimiento por todo lo que ha dado. Es el único que nunca estuvo en una camilla y siempre quiere jugarlo todo", comentó.

En relación con la situación judicial de Rafa Mir, para quien la Fiscalía solicita diez años y medio de prisión por un presunto delito de agresión sexual y otro de lesiones, Bragarnik recordó la presunción de inocencia del futbolista y afirmó que está deseando "demostrar su inocencia".

"El club confió en él. El pedido de los años no cambia nada. Entendemos que necesita demostrar su inocencia", apuntó el dirigente, que advirtió de que todos los jugadores con contrato, en caso de descenso, deberán presentar una oferta para abandonar la entidad.

En este sentido, citó el caso del chileno Lucas Cepeda, jugador por el que el club apostó "para medio y largo plazo", y admitió que la entidad deberá "agudizar el ingenio" para retener a sus futbolistas ante ofertas de otros equipos más atractivas en el plano deportivo y económico.