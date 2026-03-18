Fallece Manuel Etura, jugador de los 'Once Aldeanos' del Athletic de Bilbao de 1958

En su nota el club de Bilbao destaca que el centrocampista de Sestao, que disputó 13 temporadas y 247 encuentros oficiales con el Athletic, fue "un futbolista de equipo con mayúsculas, capaz de anular a Alfredo Di Stéfano en aquel inolvidable partido".

Etura llegó al Athletic en 1953 procedente del Getxo tras jugar también en el Arana de Barakaldo y en el San Pedro de Sestao. En su palmarés figuran una Liga (1955-56) y tres Copas (1955, 1956 y 1958).

Los jugadores del Athletic lucirán brazalete negro en su honor en el partido frente al Real Betis que se disputará el próximo domingo en San Mamés.