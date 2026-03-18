Fink: "No hemos venido aquí para perder, hemos venido a ganar"

El técnico del cuadro turco, derrotado 1-3 en la ida, no tira la toalla de alcanzar los cuartos de final de la competición y aún cree que tiene posibilidades de eliminar al equipo dirigido por Íñigo Pérez.

"Todo es posible en el partido de vuelta. Tenemos que arriesgar en el partido de mañana. No hemos venido aquí para perder, hemos venido a ganar", afimó.

El técnico alemán, con una larga trayectoria como futbolista (16 años entre 2001 y 2017), recordó que es un profesional de un deporte en el que puede ocurrir cualquier cosa.

"Llevo mucho tiempo en el fútbol y sé que todo es posible. Hemos venido aquí a ganar, no a empatar. Si marcamos pronto y no cometemos los errores de la ida, tenemos opciones", resaltó.

Fink señaló que "es posible remontar" aunque reconoció que "será muy dificil" y reconoció que es optimista después de ver el choque ante el Levante que empató el Rayo Vallecano (1-1) en la pasada jornada de Liga: "Vimos el encuentro y se puede ganar aquí".

Asimismo, después de enfrentarse al equipo de Íñigo Pérez y de comprobar la calidad de su rival, lanzó un halago al conjunto español: "El Rayo puede ganar la Liga Confencia", sentenció.

Por su parte, Zeki Yavru, jugador del Samsunspor, explicó que si su equipo marca en los primeros minutos, tendrá una oportunidad de alcanzar los cuartos de final: "Un gol tempranero podría llevar el partido a otro nivel".

Además, recordó una eliminatoria reciente del Fenerbahce en la Liga Europa, en la que perdió 0-3 en la ida de los dieciseisavos de final frente al Nottingham Forest, después derrotado en Inglaterra 1-2.

"Veremos qué podemos hacer para volver de aquí con una victoria. En el partido contra el Nottingham, después de que el Fenerbahçe perdiera en casa, nadie en nuestro país esperaba que siguieran. Pero cuando el marcador se puso 0-2, de repente, nos preguntamos: 'Pasarán a la siguiente ronda?'. No fue así y creo que fue por mala suerte. El Fenerbahçe también tuvo ocasiones para marcar 3 o 4 goles. Ojalá mañana sea un partido similar para nosotros", culminó.