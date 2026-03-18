Íñigo Pérez: "Hay que obviar el primer partido"

El conjunto madrileño parte con una ventaja de dos tantos para alcanzar los cuartos de final de una competición europea más de dos décadas después de la única ocasión en la que lo consiguieron. Para el técnico del Rayo, será clave borrar la victoria en Turquía para impedir una remontada de su rival.

"Es muy importante obviar el primer partido ded la eliminatoria aunque haya sido positivo. Hemos adherido todo lo bueno y corregido lo malo. Hay que afrontar un partido nuevo y va a ser un partido largo", explicó.

"Necesitamos exponernos y que salga todo a relucir. La dificultad de mañana es olvidar el partido de ida. Lo más adecuado es afrontarlo como si empezásemos 0-0. El Samsunspor intentará darle la vuelta al marcador. Debemos estar preparados para que no nos sorprenda. Me preocupa su capacidad ofensiva. Hay que afrontarlo con la misma humildad que en Turquía", añadió.

También informó sobre el estado de Ilias Akhomach, duda para enfrentarse al Samsunspor por un problema en un tobillo: "El entrenamiento de hoy nos dará la última información. Ilias es el caso más llamativo. Sufrió una entrada fuerte. Todo el mundo está disponible, pero con la ilusión se suple cualquier merma física".

Asimismo, dijo que su equipo "apenas tiene fallos" pero reconoció que en la primera parte frente al Levante la pasada jornada de Liga tuvo "un concepto mental erróneo".

"La 'Conference' tiene algo de diferente. Para nuestra afición será un estímulo diferente. Lo positivo es que hemos conseguido que se hablé más de lo bien que lo estamos haciendo y no de toda la problemática que estuvo y que está", apuntó.

También se refirió a la polémica decisión de la CAF de declarar a Marruecos campeón de la Copa África y quitarle el título a Senegal, país del que es su jugador Pathé Ciss y que se proclamó campeón del torneo.

"Me enteré ayer tarde. No fui consciente hasta que lo mandaron a un grupo. Casi todas las noticias tienen en el aficionado al mayor perjudicado. Una afición celebró el título y ahora, desde una oficina, dicen que se invalida. Los marroquíes ahora no van a salir a celebrar. Lo que no se gana en el verde siempre perjudica al mundo", explicó.

Asimismo, desveló que no ha hablado "de manera individual" con Mendy, expulsado la pasada jornada de Liga durante el choque ante el Levante, y dijo que su jugador sabe que "cometió un error".

"Cuanto antes se acepte, mejor. La cuestión es como reponerse ante el error. Su impulsividad y energía se nota cuando acierta y cuando falla. Se le nota y el rival no lo perdona. No soy rencoroso tácticamente. Volverá a fallar y a acertar, sabiendo que el error volverá a existir".