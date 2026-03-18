Inter Miami naufraga en la Concacaf pese al histórico gol 900 de Messi

De nada sirvió que Messi inaugurase el marcador apenas en el minuto 7 con el gol número 900 de su extraordinaria carrera profesional. Tras recibir una asistencia de Sergio Reguilón, el astro argentino engatilló un zurdazo que parecía encarrilar la clasificación en el Chase Stadium. Sin embargo, su compatriota Cristian Espinosa neutralizó la ventaja al minuto 74 con un tanto de menos belleza pero igual valor, dejando al Inter Miami con solo quince minutos para buscar un milagro que nunca llegó.

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El nivel mostrado por el conjunto de Florida en lo que va de temporada se encuentra muy lejos del exhibido en los pasados “playoffs” de la MLS, cuando se proclamaron campeones de la MLS Cup. Tras el tanto inicial, el Inter se la jugó a su fiabilidad defensiva, actuando como si fueran ajenos a los problemas atrás que han arrastrado en los últimos años y que solían maquillarse con un ataque muy por encima del resto en Norteamérica. Más allá de un mano a mano de Tadeo Allende que el guardameta rival sacó con una gran atajada, el equipo de Miami no generó peligro real tras el 1-0.

Por el contrario, el Nashville se mantuvo tranquilo pese al resultado adverso y fue creciendo a medida que pasaban los minutos. El silencio se apoderó de las gradas del Chase Stadium en el encuentro que servía de despedida de este recinto antes de la inauguración del Nu Stadium. Aunque Javier Mascherano dio entrada a Luis Suárez para quemar las naves, la sensación final fue la de un equipo que se dejó llevar. A las malas noticias se sumó la retirada del lateral español Sergio Reguilón en el minuto 40 por molestias físicas, agravando el panorama para el cuerpo técnico.

Esta representa la eliminación más temprana del Inter Miami en la competición en sus tres participaciones consecutivas, tras haber alcanzado los cuartos de final en 2024 y las semifinales el año pasado. Mientras el Nashville ya espera en la siguiente ronda al ganador de la llave entre el América y el Philadelphia Union, el ambicioso proyecto de David Beckham queda herido y con la obligación de replantear sus metas para el resto del 2026.

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Ficha técnica:

Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura (Luis Suárez, minuto 78), Gonzalo Luján, Micael, Sergio Reguilón (Noah Allen, minuto 40); Rodrigo De Paul, Yannick Bright (David Ayala, minuto 78); Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia (Mateo Silvetti, minuto 61); Germán Berterame. Entrenador: Javier Mascherano.

Nashville SC: Brian Schwake; Andy Najar (Josh Bauer, minuto 85), Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Daniel Lovitz (Reed Baker-Whiting, minuto 58); Patrick Yazbek, Matthew Corcoran (Edvard Tagseth, minuto 71); Cristian Espinoza, Hany Mukhtar (Bryan Acosta, minuto 85), Warren Madrigal (Alex Muyl, minuto 58); Sam Surridge. Entrenador: Brian Callaghan.

Goles: 1-0, minuto 7: Lionel Messi. 1-1, minuto 74: Cristian Espinoza.

Árbitro: Adonai Escobedo (México). Amonestó a Gonzalo Luján, del Inter Miami.

Incidencias: Partido de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, disputado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida.

Fuente: EFE