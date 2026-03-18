Libertadores Sub 20: Olimpia-Flamengo, por un lugar en la final

El equipo franjeado dirigido por Juan Manuel Salgueiro, que viene de dos triunfos y una derrota en fase de grupos, tendrá como oponente el vigente campeón del certamen y que sumó dos victorias y un empate en el Grupo A.

En la otra semifinal chocarán Palmeiras, ganador del Grupo B, y el chileno Santiago Wanderers, que se adjudicó el Grupo C.

Programa de las semifinales

En el estadio del club Independiente del Valle:

16:00 Flamengo vs. Olimpia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

20:30 Palmeiras vs. Santiago Wanderers.

-La final se disputará el domingo 22.

-TV: Pluto TV, YouTube (@Libertadores).

* Campaña de Olimpia. En el Grupo B, debutó con victoria de 4-1 sobre Sporting Cristal. Luego cayó 1-0 ante Palmeiras, por un penal polémico, y en la última fecha se impuso 1-0 al ecuatoriano Universidad Católica. Se clasificó como mejor segundo (6 puntos y diferencia de goles +3). Superó a Nacional de Uruguay (6 puntos y +1), segundo del Grupo C.

* Goleadores franjeados: Milan Freyres, Junior Gamarra, Faustino Barone, Ever Melida y Thiago Aranda.