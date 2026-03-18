Pau López: "Tenemos capacidad de remontar incluso concediendo un gol"

"Espero que no sea así", ha apostillado Pau López en la rueda de prensa que ha concedido en la ciudad deportiva verdiblanca junto a su entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, en la víspera de un partido en el que la formación sevillana debe remontar el 1-0 que encajó el pasado jueves en Atenas.

El guardameta catalán no ha querido responder a preguntas sobre las opciones de que la quinta plaza que el Betis actualmente ocupa en LaLiga clasifique para la Liga de Campeones de la próxima temporada porque "hacer cábalas no ayuda en nada" y lo que le "hace mucha ilusión es ganar mañana al Panthinaikos".

Pau López asume que el club verdiblanco está "dentro de una vorágine de exigencia" en la que debe "seguir creciendo y lo próximo es intentar pasar esta eliminatoria", para lo que desea "quitar el foco del hándicap del resultado de la ida" porque "vale con ganar el partido".