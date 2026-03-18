Se sortea la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Los 32 equipos, representantes de los 10 países sudamericanos, serán repartidos en ocho grupos de cuatro clubes. Cada uno disputará seis partidos -tres como local y tres como visitante- en busca de un lugar en los octavos de final del torneo más importante del fútbol sudamericano.

El evento se podrá seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube del torneo, donde la ceremonia se transmitirá en directo para todo el continente.

Los 32 equipos participantes

* Argentina: Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia, Lanús, Rosario Central y Platense.

* Brasil: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol y Palmeiras.

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* Bolivia: Always Ready y Bolívar.

* Chile: Coquimbo Unido y Universidad Católica.

* Colombia: Deportes Tolima, Independiente Medellín, Junior y Santa Fe.

* Ecuador: Barcelona, Independiente del Valle y Liga de Quito.

* Paraguay: Cerro Porteño y Libertad. Guaraní y 2 de Mayo fueron eliminados en la fase 2 clasificatoria.

* Perú: Cusco, Sporting Cristal y Universitario.

* Uruguay: Nacional y Peñarol.

* Venezuela: Deportivo La Guaira y Universidad Central.

Cuatro bolilleros

Los 32 equipos se dividieron en cuatro bolilleros de ocho equipos cada uno de acuerdo a los campeones de la Libertadores 2025, la Sudamericana 2025 y el Ranking de CLUBES CONMEBOL al día 15 de diciembre de 2025. Cada grupo estará integrado por un equipo de cada bolillero.

En el bolillero 1, como cabezas de serie están Flamengo, Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional (Uru), Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle. Libertad y Cerro Porteño están en el bolillero 2 (ver infografía).

Sistema del campeonato y fechas

Los 32 equipos se dividirán en ocho grupos de cuatro clubes. Cada equipo disputará seis partidos, enfrentando a los otros tres rivales de su zona tanto como local como visitante.

* Los dos mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que los equipos que finalicen en la tercera posición accederán al playoff de octavos de final de la Copa Sudamericana.

* Fase de grupos: Comenzará el 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo. Tras las seis jornadas iniciales, el torneo entrará en su etapa eliminatoria con los octavos de final.

La Copa Sudamericana

También este jueves en la sede la Conmebol se procederá al sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Los representantes paraguayos para esta edición son Olimpia y Recoleta, que en la fase clasificatoria eliminaron a Sportivo Trinidense y a Nacional, respectivamente.

* Olimpia, actual líder del Torneo Apertura paraguayo, parte como cabeza de serie y estará en el bolillero 1, junto a poderosos equipos como River Plate, Sao Paulo, Racing Club, Santos FC, Gremio y Atlético Mineiro, todos ex campeones de la Libertadores.

* Recoleta, en su primera participación internacional, está ubicado en el cuarto bolillero (ver infografía).