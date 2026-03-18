Senegal pide investigar la retirada de título de CAN por “sospechas de corrupción”

La instancia anunció el martes por la noche su decisión de “declarar a la selección de Senegal excluida durante la final”, ganada en la prórroga por los Leones de la Teranga (1-0) , aunque el resultado oficial es ahora de 3-0 para el país anfitrión del torneo.

“Senegal rechaza sin ambigüedad este intento de desposesión injustificado”, declaró Marie Rose Khady Fatou Faye, portavoz del Gobierno, en un comunicado, a la vez que denunció una decisión “de una gravedad excepcional” y “groseramente ilegal” .

El país “solicita la apertura de una investigación internacional independiente por sospechas de corrupción en el seno de los órganos dirigentes de la CAF” , prosigue el comunicado.

“Además, Senegal utilizará todas las vías de recurso adecuadas, incluso ante las instancias jurídicas internacionales competentes, para que se haga justicia y se restablezca la primacía del resultado deportivo”, concluye el texto.

La incidentada final

En la final del 18 de enero, tras un penal concedido a Marruecos en el tiempo añadido de la segunda parte, justo después de que se anulara un gol a Senegal, algunos jugadores de esa selección abandonaron temporalmente el terreno de juego antes de regresar, mientras que hinchas senegaleses intentaron invadir el campo y lanzaron objetos hacia el terreno de juego.

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Luego de 15 minutos de confusión, los jugadores senegaleses regresaron al terreno de juego, y en el medio del caos que se extendió a las gradas, el extremo marroquí Brahim Díaz falló un penal.

En la prórroga, fue Senegal el que se impuso con un gol de Pape Gueye.

La CAF justificó el martes por la noche su decisión en aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAN) , según los cuales si un equipo “se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final reglamentario del partido, se le considerará perdedor y quedará definitivamente eliminado de la competición en curso” .

Recurso ante el TAS

La federación senegalesa denunció una “decisión sin precedente e inaceptable que arroja el descrédito sobre el fútbol africano”, e indicó que emprendería un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), con sede en Lausana, “en el plazo más breve posible” .

Por su parte, la federación marroquí celebró el miércoles una “decisión que va en la dirección del respeto a las reglas y a la estabilidad necesaria para el buen desarrollo de competiciones internacionales”.

La gran farsa del continente

A finales de enero, el comité disciplinario de la CAF, sin poner en duda entonces el resultado de la final, aplicó una serie de sanciones disciplinarias por comportamientos antideportivos a las federaciones de ambos países, cuyas multas alcanzaban cientos de miles de euros.

“Nuestra iniciativa nunca tuvo como objetivo impugnar el resultado deportivo de los equipos, sino únicamente pedir el respeto a las reglas” , añadió la federación marroquí.

La víspera, tras conocer la decisión, la federación senegalesa había reaccionado en un primer momento denunciando “una decisión injusta, sin precedente e inaceptable que arroja descrédito sobre el fútbol africano”.

“La gran farsa continental”, “¡Ri-dí-cu-lo!”, “La broma del siglo”, “¡Escandaloso!”... las portadas del país reaccionaron con vehemencia el miércoles. Algunos jugadores también manifestaron su sorpresa en redes sociales, sin ocultar su enfado.

“¡Venid a buscarla! ¡Están locos!”, publicó en Instagram el defensa del Lyon Moussa Niakhaté, junto a una foto en la que posaba levantando el trofeo y llevando la medalla de campeón al cuello.

Fuente: AFP