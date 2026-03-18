Yuste dirigirá el Barcelona hasta la toma de posesión de Laporta el 1 de julio

En un comunicado publicado este miércoles, la entidad catalana ha especificado que las reuniones de los órganos de gobierno del Barça "corresponden exclusivamente a la junta directiva actual, sin perjuicio de que, cuando se considere oportuno, se podrá invitar a miembros de la junta electa o bien solicitarles opinión sobre cuestiones concretas, sin que esta tenga en ningún caso carácter vinculante".

Además, los miembros de la junta electa podrán asistir a los eventos deportivos e institucionales del club "en calidad de invitados", y a actos organizados por terceros "en las condiciones que determine el club", aunque "en ningún caso ejercerán funciones de representación institucional ni actuarán en nombre del FC Barcelona sin la presencia de miembros de la junta directiva actual".

Asimismo, y hasta la toma de posesión de la nueva junta directiva, prevista para el 1 de julio de 2026, la responsabilidad de la sección de baloncesto recaerá en el directivo Francesc Pujol; Joan Solé coordinará las secciones deportivas, a excepción del fútbol femenino, que estará a cargo de Ángel Riudalbas, quien también asumirá responsabilidades en el área económica.

Josep Cubells seguirá como vicepresidente y secretario, el área social y las cuestiones relativas a los socios y socias continuarán bajo la responsabilidad de Josep-Ignasi Macià, y Alfons Castro Sousa asumirá las funciones de tesorero, encargándose de la gestión económica y del control presupuestario del club.