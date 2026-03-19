Boca enfrentará a Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona en el Grupo D

El conjunto argentino iniciará ante estos rivales su carrera por el séptimo título de la Libertadores, que se le ha hecho esquivo desde que lo ganara por última vez en 2007 ante el Gremio brasileño.

Sin embargo, el favoritismo en esta edición recae en los clubes brasileños, especialmente Flamengo y Palmeiras, los finalistas en 2025.

El 'Fla', que comparte el Grupo A con el argentino Estudiantes, el peruano Cusco y el colombiano Independiente Medellín, ajustó millonarios fichajes en el último mercado, como el de Lucas Paquetá, al que compró al West Ham United por 42 millones de euros, para reforzar sus líneas y aspirar nuevamente al título.

El Palmeiras, por su parte, quedó ubicado como cabeza del Grupo F con el colombiano Junior, el peruano Sporting Cristal y el paraguayo Cerro Porteño, con el que se han enfrentado 14 veces en la Copa Libertadores, imponiéndose en 8 ocasiones, con 4 empates y solo 2 derrotas.

Los partidos de fase de grupos de la Copa Libertadores se iniciarán el 7 de abril y concluirán el 28 de mayo, aunque la Conmebol no anunció el calendario de la competición.

- Grupo A: Flamengo (BRA), Estudiantes (ARG), Cusco (PER), Indep. Medellín (COL)

- Grupo B: Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI), Deportes Tolima (COL)

- Grupo C: Fluminense (BRA), Bolívar (Bol), La Guaira (VEN), Rivadavia (ARG)

- Grupo D: Boca Juniors (ARG), Cruzeiro (BRA), U. Católica (CHI), Barcelona (ECU)

- Grupo E: Peñarol (URU), Corinthians (BRA), Santa Fe (COL), Platense (ARG)

- Grupo F: Palmeiras (BRA), Cerro Porteño (PAR), Juniors (COL), Sporting Cristal (PER)

- Grupo G: L.D.U. Quito (ECU), Lanús (ARG), Always Ready (BOL), Mirassol (BRA)

- Grupo H: I.Del Valle (ECU), Libertad (PAR), Rosario Central (ARG), UCV (VEN).