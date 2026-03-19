Braga-Betis, el miércoles 8 de abril; Friburgo-Celta el día 9 y las vueltas el 16

Madrid, 20 mar (EFE).- El partido de ida de los cuartos de final de la Liga Europa entre el Braga y el Betis se jugará el miércoles 8 de abril, según el calendario comunicado por la UEFA, que fijó el choque de ida del Celta con el Friburgo para el día 9 y la vuelta de ambas eliminatorias de los equipos españoles para el jueves 16 del mismo mes.