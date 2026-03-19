19 de marzo de 2026 - 21:00
Braga-Betis, el miércoles 8 de abril; Friburgo-Celta el día 9 y las vueltas el 16
Madrid, 20 mar (EFE).- El partido de ida de los cuartos de final de la Liga Europa entre el Braga y el Betis se jugará el miércoles 8 de abril, según el calendario comunicado por la UEFA, que fijó el choque de ida del Celta con el Friburgo para el día 9 y la vuelta de ambas eliminatorias de los equipos españoles para el jueves 16 del mismo mes.
El Braga-Betis está fijado para las 18:45 horas, al igual que el Celta-Friburgo del jueves 16 de abril. El resto de choques se disputarán a las 21:00 horas.
Calendario de cuartos de final de la Liga Europa:
Oporto-Nottingham Forest (21:00 CET/20:00 GMT).
Nottingham Forest-Oporto (21:00 CET/20:00 GMT).