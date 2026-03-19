Cabrera, sobre los árbitros: "Que pidan perdón ya no sirve, son tres puntos que se van"

El CTA reconoció que la decisión del colegiado, De Burgos Bengoetxea, de dar por válido el gol balear (1-1) tras consultar el VAR y descartar una posible falta era errónea. El gol, según el Comité Técnico de Árbitros, no debió subir al marcador. "Sientes impotencia e indignación", ha asegurado Cabrera en declaraciones difundidas por el club blanquiazul.

El futbolista uruguayo ha apuntado que el "primer perjudicado" es el Espanyol, pero también se ha acordado de más equipos por "justicia deportiva".

"Todos los que están en la pelea por el descenso junto al Mallorca se tienen que sentir perjudicados, es comprensible", ha valorado.

El defensa, con tono serio, ha apostado por "pasar página" y pensar en los próximos compromisos del equipo. "No esperamos nada, ni a favor ni en contra. No es la primera vez que pasa, ha sucedido a lo largo de los años", ha añadido, sin concretar estos episodios.

Leandro Cabrera ha asegurado que el objetivo del Espanyol es ahora sumar tres puntos contra el Getafe: "Estamos entrenando fuerte, reponiéndonos del fin de semana y con la mente puesta en ganar el sábado".