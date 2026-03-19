Campeones de Libertadores y Sudamericana recibirán 25 y 10 millones de dólares como premio

El dirigente deportivo hizo este anuncio durante los sorteos de las fases de grupos de ambas competiciones, celebrados en la sede de la Conmebol, en la ciudad paraguaya de Luque, cercana a la capital Asunción.

En la edición de 2025, el Flamengo se embolsó 24 millones de dólares por vencer en la final de partido único al Palmeiras y lideró las ganancias de la competición con 33 millones de dólares.

En tanto que el argentino Lanús se quedó con cerca de 10 millones de dólares en toda la Sudamericana y con 6,5 millones por ganar la final al Atlético Mineiro brasileño.

"Todo lo que ingresa a Conmebol se reinvierte en el fútbol y así es como a partir de ahí estamos creando un círculo virtuoso, porque como ahora pagamos más, los clubes reciben más dinero y pagan mejor", destacó Domínguez durante su discurso.

Domínguez también aseguró que en los últimos diez años, en los que ha estado al frente de la Conmebol, el ente rector del balompié suramericano ha repartido 2,5 billones de dólares a los clubes.

Asimismo, apuntó que la Conmebol trabaja con ahínco para hacer del fútbol continental "una fiesta" y que continuará con su combate al racismo, algo que ya hace con su programa 'El Respeto es Titular', que busca erradicar la discriminación en las tribunas y canchas de Suramérica.