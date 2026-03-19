El Huesca, urgido de victorias, recibe a un Almería en busca del ascenso directo

El Huesca no consigue remontar puestos en la clasificación y, partido tras partido, ve cómo no es capaz de sumar los puntos en juego ni de corregir los errores que le están condenando, en un tramo final de la temporada muy importante para el futuro del conjunto oscense.

La llegada esta semana del nuevo entrenador, el tercero ya de la temporada, José Luis Oltra, se espera que le dé nuevos aires al equipo y que sea capaz de revertir la situación con ideas nuevas y que los jugadores reaccionen, aporten y den más de lo que han dado hasta este momento, ya que se espera mucho más de todos ellos.

El equipo del Alto Aragón se ha conjurado para sacar adelante este partido en su casa con sus aficionados, en lo que antes era un fortín, para sumar los tres puntos y poder respirar un poco en lo que resta de temporada, ya que se presume un final de campaña muy exigente y muy difícil para los azulgranas.

El sistema empleado hasta ahora por el nuevo técnico del Huesca hace prever que apostará por un 4-4-2, intentando dar la forma que él tiene para que juegue su nuevo equipo, ya que no puede permitirse más tropiezos en casa, aunque el rival sea de los fuertes de la categoría, como es el conjunto andaluz.

Para este partido el técnico del Huesca tendrá varias bajas por lesión, ya que no recupera a ninguno de la anterior semana, Diego Aznar, Joaquín Fernández, Toni Abad, Enol Rodríguez y Jesús Alvarez, todos ellos por lesión.

Aunque el sancionado Dani Luna ya estará a disposición del nuevo entrenador, por lo que habrá otra vez cambios con respecto al último once, que es una constante en el equipo oscense en todas las líneas, excepto en la portería.

Por su parte, el Almería afronta una jornada marcada por la necesidad de reacción tras la reciente derrota en Zaragoza, que rompió una dinámica positiva y dejó señales de inseguridad en el equipo, que ahora busca recuperar sensaciones y mostrar concentración y regularidad durante los noventa minutos.

La derrota ante el Real Zaragoza supuso un punto de inflexión tras una racha de cinco victorias y un empate y, además de perder la plaza de ascenso directo, el equipo vio frenada una dinámica que había reforzado su candidatura.

Durante la semana, la plantilla ha centrado el trabajo en ajustar mecanismos tácticos y mejorar la fiabilidad defensiva. Gui Guedes continúa siendo duda, mientras que Stefan Dzodic regresa tras superar sus problemas físicos y el resto del grupo llega en condiciones en un momento en el que cada detalle puede resultar determinante.

En cuanto al posible once, Andrés Fernández apunta a la portería, con alternativas en defensa donde no se descartan cambios. En el centro del campo, la vuelta de Dzodic podría reforzar el equilibrio junto a Dion Lopy. En ataque, nombres como Sergio Arribas, Jon Morcillo o Leo Baptistao parten con opciones en un partido clave.

Huesca: Dani Jiménez; Carrillo, Piña, Pulido, Alonso; Michael, Sielva, Portillo, Ojeda; Laquinana o Cantero y Escobar.

Almería: Andrés Fernández; Luna, Rodrigo Ely, Bonini, Muñoz; Dzodic, Lopy; Embarba, Arribas, Morcillo, y De la Fuente.