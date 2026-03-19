El uruguayo Jorge Bava deja de ser el entrenador del Cerro Porteño de Paraguay

"Agradecemos al profe Jorge Bava y a su cuerpo técnico por el trabajo, el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día en nuestra institución, así como por los títulos obtenidos en el Clausura y la Supercopa 2025", dijo el 'Ciclón del Barrio Obrero' en sus redes sociales sin ofrecer detalles sobre el cede del entrenador.

El exguardameta de 44 años estuvo al frente de Cerro Porteño por casi 6 meses y 22 partidos, en los que sumó trece triunfos, seis empates y tres derrotas, garantizando 45 puntos de 66 posibles.

Pero este 2026 el equipo Azulgrana ha mostrado poco fútbol y en la última fecha del Torneo Apertura cayó por 2-0 ante Rubio Ñú, el quinto clasificado.

Tras 11 fechas, Cerro Porteño ocupa la segunda plaza de la competición con 20 puntos, 7 menos que su archirrival, el invicto Olimpia.

En diciembre pasado, Bava, que ha levantado 8 títulos en sus primeros 5 años de carrera en los banquillos, dijo a EFE que se había planteado como reto ganar con Cerro Porteño la Copa Libertadores de 2026, cuya fase de grupos se sortea esta misma jornada.

El proyecto internacional del uruguayo para este 2026 fue clave para que el delantero argentino Pablo Vegetti, el volante argentino-alemán Mateo Klimowicz y el extremo colombiano Santiago Mosquera aceptaran fichar por Cerro Porteño, que en 47 presentaciones no ha podido ganar la Copa Libertadores.