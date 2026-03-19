Fallece el exentrenador de porteros Silvino Louro

El Real Madrid ha emitido esta noche un comunicado en el que indica que su presidente, Florentino Pérez, y su junta directiva, "lamentan profundamente" su fallecimiento y expresa sus "condolencias y su cariño y afecto a sus familiares, a sus compañeros, a sus clubes y a todos sus seres queridos".

En su etapa en el cuerpo técnico del conjunto madridista ganó una liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

En su etapa como futbolista jugó en el Vitoria de Setúbal, el Vitoria Guimaraes, Desportivo Aves, Benfica y Salgueiros, y fue internacional en 23 ocasiones.

Como entrenador de porteros trabajó en la selección nacional, Oporto, Chelsea, Inter Milán y Real Madrid, en los que preparó a buena parte de los mejores guardametas del mundo como Vitor Bahía, Iker Casillas, Petr Cech y Julio Cesar.