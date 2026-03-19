Fallece Michael Hartono, uno de los propietarios del Como 1907

"El Como 1907 lamenta profundamente el fallecimiento de Michael Bambang Hartono. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia Hartono y a todos los miembros del Grupo Djarum. Bajo el liderazgo de la familia, el club ha entrado en un nuevo capítulo de su historia, y lo recordamos con gratitud y respeto", informó el club italiano en un comunicado.

Michael y Robert Hartono son los propietarios del club que entrena el español Cesc Fàbregas y en el que juegan el argentino Nico Paz y los españoles Álvaro Morata, Jacobo Ramón o Sergi Roberto, entre otros.

Lo compraron en 2019, cuando estaba en Serie D. La idea inicial era utilizar al equipo hacer reportajes de fútbol italiano en la televisión indonesia. Pero siete años después, después de una gran inversión, el Como 1907 es la revelación italiana y, además de estar asentado en la élite en su segunda campaña tras el ascenso en 2024, se encuentra ahora en puestos 'Champions'.

El mayor de los Hartono era la fortuna número 149 del mundo, según Forbes, con un patrimonio total de 18.900 millones de dólares. Robert es la 139 del planeta, con un patrimonio estimado de 19.600 millones de dólares según la misma fuente.

Juntos suman alrededor de 40 millones de dólares, condición que convierte al Como 1907 en el músculo económico más importante de la Serie A.

El patrimonio de los hermanos indonesios proviene del conglomerado del que son propietarios, el Grupo Djarum, especializado en la industria tabacalera; y de su participación en el Banco Central Asiático.

La presidencia del club continúa en manos del también indonesio Mirwan Suwarso, mano derecha de la familia Hartono.

Clubes de la Serie A como el Nápoles, el Inter, el Atalanta o la 'Fiore', que recientemente también sufrió el fallecimiento de su propietario, el ítalo-estadounidense Rocco Commisso, mostraron sus condolencias con mensajes en redes sociales.