Friburgo-Celta, primera eliminatoria confirmada de cuartos de final

El primer partido será en España al haber ganado el conjunto gallego al primer clasificado de la fase liga, el Olympique de Lyon, por lo que asume esa posición en los emparejamientos a la hora de configurar el factor campo frente al Friburgo, que fue séptimo.

Nunca se han enfrentado ambos equipos en competición oficial.

Los cuartos de final se disputarán los próximos días 9, la ida, y 16 de abril, la vuelta.