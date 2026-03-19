19 de marzo de 2026 - 16:45
Friburgo-Celta, primera eliminatoria confirmada de cuartos de final
Madrid, 19 mar (EFE).- El duelo entre el Friburgo, ganador por un global de 5-2 contra el Genk, tras su triunfo por 5-1 en la vuelta, y el Celta, que se clasificó con una victoria por 0-2 en Lyon, es la primera eliminatoria confirmada de los cuartos de final de la Liga Europa, con el encuentro de ida en Alemania y el choque de vuelta en el estadio de Balaídos de Vigo.
El primer partido será en España al haber ganado el conjunto gallego al primer clasificado de la fase liga, el Olympique de Lyon, por lo que asume esa posición en los emparejamientos a la hora de configurar el factor campo frente al Friburgo, que fue séptimo.
Nunca se han enfrentado ambos equipos en competición oficial.
Los cuartos de final se disputarán los próximos días 9, la ida, y 16 de abril, la vuelta.