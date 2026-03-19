Fútbol Internacional
19 de marzo de 2026 - 14:12

Harry Kane, el primer inglés en alcanzar 50 goles en Champions

El delantero inglés del Bayern de Múnich, Harry Kane (número 09), celebra el gol que puso el 2-0 en el marcador con sus compañeros durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Bayern de Múnich y el Atalanta en Múnich, al sur de Alemania, el 18 de marzo de 2026. (Foto de Alexandra BEIER / AFP)
El delantero inglés del Bayern de Múnich, Harry Kane (número 09), celebra el gol que puso el 2-0 en el marcador con sus compañeros durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Bayern de Múnich y el Atalanta en Múnich, al sur de Alemania, el 18 de marzo de 2026. (Foto de Alexandra BEIER / AFP)213905+0000 ALEXANDRA BEIER

El delantero Harry Kane se convirtió en el primer inglés en alcanzar los 50 goles en la Liga de Campeones tras anotar un doblete el miércoles en la victoria del Bayern de Munich frente al Atalanta (4-1) que dio el pase a su equipo a los cuartos de final.

Por ABC Color

El ex del Tottenham Hotspur anotó el primero de los goles de penal y el segundo por medio de un derechazo a la escuadra después de deshacerse de varios defensores para conseguir el medio centenar de tantos en la máxima competición de fútbol europeo.

* Kane es el 2° máximo goleador de la presente edición con 10 tantos, los mismos que Anthony Gordon, quien ya no podrá aumentar sus cifras debido a que el Newcastle quedó eliminado ante el Barcelona, y solo es superado por Kylian Mbappé, del Real Madrid, que suma 13 dianas y será precisamente su próximo rival en la siguiente ronda.

* El inglés suma 50 goles y 11 asistencias en 66 partidos. De esos tantos, 21 los ha marcado con la camiseta del Tottenham y 29 con la del Bayern del Múnich.

También Mohamed Salah

Otro de los jugadores que consiguió llegar al medio centenar de goles fue Mohamed Salah, del Liverpool, al anotar el cuarto gol de los ‘Reds’ que pasaron por encima del Galatasaray para remontar el 1-0 de la ida.

El egipcio, que solo lleva tres goles en esta Champions, alcanzó los 50 goles en 97 partidos, de los cuales uno lo consiguió con la camiseta de la Roma, dos con el Basilea y 47 con el Liverpool, que se enfrentara al Paris Saint-Germain por un puesto en semifinales.

* Mohamed Salah es el primer jugador africano en alcanzar los 50 goles en la Champions. Le siguen Didier Drogba (44) y Samuel Eto’o (30).

Fuente: EFE