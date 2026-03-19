Iraola celebra la convocatoria de Rayan por Brasil: "Es muy bueno para el equipo"

"La convocatoria es muy buena para él y para el equipo. Espero que aproveche el tiempo y aprenda mucha cosas de sus compañeros y de (Carlo) Ancelotti, que es un gran entrenador", explicó Iraola en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Manchester United.
Rayan, de 19 años, llegó al Bournemouth en el mercado invernal por 28,5 millones de euros tras firmar 14 goles y una asistencia en 34 partidos con el Vasco de Gama.
Desde su llegada al conjunto ingles, se ha convertido en un fijo en el esquema del entrenador español al sumar seis titularidades consecutivas en las que ha conseguido dos tantos y una asistencia.
En este parón de selecciones, Brasil se enfrentará a Francia el 26 de marzo y a Croacia el 1 de abril en partidos que se disputarán en Estados Unidos.