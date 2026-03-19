La Liga de Campeones, en 11 números rumbo a cuartos de final

- 5 de los 8 equipos clasificados para cuartos de final (Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Bayern Múnich y París Saint-Germain) repiten en esta ronda respecto a la pasada campaña, con las novedades del Atlético de Madrid, el Sporting de Portugal y el Liverpool.

- 7 asistencias han dado Michael Olise, con el Bayern Múnich, y Vinicius, con el Real Madrid, para ser los pasadores más decisivos hasta ahora de la Liga de Campeones 2025-26.

- 9 victorias suman en esta edición el Real Madrid, el Bayern Múnich y el Arsenal, aunque el conjunto blanco con dos partidos más disputados. Son los tres equipos más ganadores de la presente Liga de Campeones, antes de afrontar los cuartos de final.

- 13 goles ha anotado Kylian Mbappé hasta ahora en esta edición de la Liga de Campeones, de la que es el máximo goleador seguido por los diez del atacante del Bayern Múnich Harry Kane. Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, los sigue con ocho.

- 34 goles ha marcado el Paris Saint Germain, el equipo más anotador hasta ahora de esta Liga de Campeones, seguido por los 32 del Bayern Múnich, los 31 del Atlético de Madrid, los 30 del Barcelona y los 29 del Real Madrid.

- 56 paradas ha hecho Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, en esta Liga de Campeones para ser el guardameta con más intervenciones de los que están presentes en cuartos de final. En el cómputo de todos ellos, el cancerbero belga es el segundo en paradas, solo superado por las 68 de Nikita Haikin, del Bodo/Glimt.

- 60,2 kilómetros ha recorrido Vitinha, centrocampista del París Saint Germain, más que ningún otro jugador en esta edición del torneo.

- 68 goles se han marcado entre los 16 partidos de los octavos de final, con los triunfos por 7-2 del Barcelona contra el Newcastle y por 1-6 del Bayern Múnich contra el Atalanta como los marcadores más abultados en esta fase, en la que cinco equipos se clasificaron por una diferencia de tres o más tantos: el Bayern (10-2), el París Saint Germain (8-2), el Barcelona (8-3), el Real Madrid (5-1) y el Liverpool (4-1).

- 240 remates, 90 a portería, ha hecho el París Saint Germain, más que ningún otro equipo en la competición. El segundo en ese sentido es el Real Madrid, con 212.

- 1.189 pases ha completado Vitinha de los 1.253 que ha intentado, con una precisión del 94,6 por ciento. El segundo que más pases ha dado es Aleix García, con 880 con el Bayer Leverkusen.