Libertadores Sub 20: Olimpia no pudo con Fla y buscará el podio

Ryan Roberto abrió el marcador a los 12 minutos, mientras que Faustino Barone (20’) empató desde el punto penal, tras una falta cometida contra Alan Ledesma. En el tramo final, Pablo Lucio (73’) selló el triunfo para el Fla.

Olimpia fue un rival exigente hasta el final en un encuentro, especialmente durante el primer tiempo, en el que ambos equipos mostraron sus señas de identidad; Flamengo, con un juego dinámico y de buen trato de balón, y el franjeado, sólido en defensa y peligroso al contragolpe.

* El encuentro se disputó en el estadio del Club Independiente del Valle (Quito). Árbitro: Mateo Busquets (España).

* Olimpia formó con Facundo Insfrán; Thiago Aranda, Pablo Caballero (86’ Jonathan Rolón Cañete), Imanol Ruiz y Kevin Amarilla; Alan Ledesma, Óscar Cardozo y Owel Benítez (78’ Ever Mélida); Milan Freyres, Faustino Barone y Junior Gamarra (64’ Derlis Martínez). DT: Juan Manuel Salgueiro.

Goles: 12’ Ryan Roberto, 73’ Pablo Lucio (F); 20’ Faustino Barone, penal (O).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Amonestado: 75’ Óscar Cardozo (O).

Jugará por el podio

Olimpia buscará ahora alcanzar el podio del certamen. Enfrentará el próximo domingo 22 en partido por el tercer puesto al perdedor de Palmeiras-Santiago Wanderes, que definían esta noche.

Ese día también se jugará el partido por el título. Faltan confirmar los horarios.