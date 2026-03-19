Mbappé lidera convocatoria de Francia para amistosos contra Brasil y Colombia

Los Bleus se medirán con la Canarinha el 26 de marzo en Foxborough, en el estado de Massachusetts, y tres días después con el combinado cafetero en Landover, Maryland.
La presencia de Mbappé en esta convocatoria estaba en duda debido a una lesión de rodilla que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante un mes.
El actual máximo goleador de LaLiga y de la Champions League regresó a los terrenos de juego el pasado martes, en la victoria 2-1 en octavos de final de Liga de Campeones contra el Manchester City.
Entre el resto de convocados destaca la llamada del arquero Lucas Chevalier, que ha perdido su estatus de titular en el Paris Saint-Germain. Acompaña en la nómina al portero titular Mike Maignan (AC Milan) y a Brice Samba, arquero del Rennes.
Nómina completa de convocados
Porteros: Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain) , Mike Maignan (AC Milan/ITA) , Brice Samba (Rennes)
Defensas: Lucas Digne (Aston Villa/ENG) , Malo Gusto (Chelsea/ENG) , Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain) , Theo Hernandez (Al Hilal/KSA) , Pierre Kalulu (Juventus/ITA) , Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG) , William Saliba (Arsenal/ENG)
Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP) , N’Golo Kanté (Fenerbahce/TUR) , Manu Kone (Roma/ITA) , Adrien Rabiot (AC Milan/ITA) , Aurelien Tchouaméni (Real Madrid/ESP) , Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)
Atacantes: Maghnes Akliouche (Monaco) , Rayan Cherki (Manchester City/ENG) , Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) , Desire Doué (Paris Saint-Germain) , Hugo Ekitiké (Liverpool/ENG) , Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur/ENG) , Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP) , Michael Olise (Bayern Munich/GER), Marcus Thuram (Inter Milan/ITA).
Fuente: AFP