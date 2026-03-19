Neymar tiene nuevo entrenador en Santos

Alexi Stival, “Cuca” , firma contrato hasta el final de año, informó el viejo club de Pelé en un comunicado. “Estoy muy animado, muy esperanzado y consciente de la responsabilidad que tenemos en este momento difícil que vive el club” , dijo el técnico brasileño de 62 años.

“Tengo confianza en hacer un buen trabajo y sacar lo mejor de cada jugador, la esencia de cada uno” , agregó en un video divulgado por el Santos.

El Peixe, que el domingo visitará al Cruzeiro, apenas ha sumado seis puntos en siete fechas en la liga brasileña y está ubicado en el 16º lugar, a una unidad de la zona del descenso.

Cuca estaba libre desde agosto de 2025, cuando salió del Atlético Mineiro. Será su cuarta etapa en el Santos, tras comandarlo en 2008, 2018 y entre 2020 y 2021. El relevo en el banquillo llega luego de la derrota 2-1 que el equipo paulista sufrió el miércoles en casa ante el Internacional de Porto Alegre.

Pensando en la selección

También coincide con la intentona de Neymar para jugar con Brasil el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

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“Caramba, Ancelotti, ¿y yo?” , dijo el 10 en un video en su canal de YouTube del momento en el que el italiano divulgó su convocatoria para los próximos amistosos de la Canarinha ante Francia y Croacia.

El atacante de 34 años nuevamente quedó al margen del llamado debido a que no está en plenitud física, según Ancelotti. Estos compromisos del 26 y el 31 de marzo, en Estados Unidos, son los primeros del año para los pentacampeones mundiales.

“Siempre voy a apoyar a la Seleção. Ahora a seguir trabajando, a seguir mejorando, para estar preparado si llega la oportunidad” , expresó la exestrella de Barcelona y Paris Saint-Germain.

El astro siguió en su teléfono celular el anuncio de la convocatoria, mientras recibía un masaje en las instalaciones del Santos.

Máximo goleador histórico de la selección brasileña, con 79 tantos, Neymar vistió por última vez la camiseta verdeamarela en octubre de 2023.

Fuente: AFP