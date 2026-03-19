Nicaragua convoca a 26 jugadores para partido amistoso contra la Rusia de Karpin

En la lista de convocados figuran los delanteros Bancy Hernández, quien juega con el Saprissa costarricense; el extremo izquierdo Byron Bonilla y el capitán Juan Barrera.

Será el primer partido de la selección mayor de Nicaragua tras la salida del entrenador chileno Marco Antonio 'Fantasma' Figueroa, quien llevó a la Azul y Blanco a disputar por primera vez una instancia final de eliminatoria mundialista y terminó asestando golpes contundentes a sus vecinas Costa Rica, a la que le empató un partido, y Honduras, a la que le propinó una dolorosa derrota.

Nicaragua finalizó en el cuarto y ultimo lugar del grupo C de las eliminatorias de la Concacaf, con cuatro puntos, tras propinarle una dolorosa derrota a Honduras 2-0 y empatar con Costa Rica 1-1.

De ese grupo, Haití se adueñó del primer lugar con once unidades y logró su segunda clasificación a un mundial, después del que jugó en Alemania en 1974. Le siguió Honduras con nueve enteros y Costa Rica con siete.

Enfrentarán al equipo de Karpin, que alberga esperanzas de que volver al redil del fútbol mundial de cara a la Eurocopa 2028.

En 2025, Rusia jugó contra las selecciones latinoamericanas de Bolivia, Cuba, Chile, Granada y Perú.

Defensas: Evert Martínez (Real Estelí), Justing Cano (Diriangén), Cristian Reyes (Liberia-CRC), Juan Luis Pérez (Inter San Carlos-CRC), Joab Gutiérrez (Real Estelí), Josué Quijano (Real Estelí), Anyelo Velázquez (Diriangen), y Oscar Acevedo (Real Estelí).

Centrocampistas: Marlon López (Real Estelí), Jefferson Rivera (Pérez Zeledón-CRC), Jonathan Moncada (Diriangén), Jacob Montes (RWDM Bruselas-BEL), Marvin Barahona (Jalapa), y Jason Coronel (Real Estelí).

Delanteros: Leyner Moses (Real Estelí), Byron Bonilla (Real Estelí), Juan Barrera (Real Estelí), Bancy Hernández (Saprissa-CRC), José Martínez (Managua), Edwin Zepeda (Managua), Jorge García (Matagalpa), Edgar Castillo (Sébaco), y Ariagner Smith (FC Ulytau-KAZ).