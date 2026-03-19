Rayo-AEK Atenas, Palace-Fiorentina, Shakhtar-AZ y Mainz-Estrasburgo, en cuartos

El Rayo, vencedor ante el Samsunspor, se medirá al tercer clasificado de la fase anterior, con el primer choque en Vallecas y el segundo en Grecia. El equipo heleno ha jugado 18 veces contra rivales españoles en competición continental, con tan solo dos triunfos.

El ganador de esta serie se enfrentará después en semifinales al equipo que siga adelante entre el Mainz alemán y el Estrasburgo francés.

Por la otra parte del cuadro, el Fiorentina se medirá al Crystal Palace, con el encuentro de vuelta en Italia, y el Shakhtar se enfrentará al AZ Alkmaar, con el segundo duelo en Países Bajos.