Rosenior, sobre Enzo: "Está muy comprometido y feliz"

"Tuve una conversación con Enzo. Me dejó muy claro lo feliz que está aquí y lo comprometido que está con el equipo. También me dijo que la traducción fue malinterpretada", afirmó el entrenador este jueves en rueda de prensa.

El argentino, que llegó al Chelsea procedente del Benfica en 2023 por alrededor de 120 millones de euros, tiene contrato hasta 2032, pero dejó su futuro en el aire tras la contundente derrota por 8-2 en el global contra el Paris Saint Germain en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Preguntado por ESPN Argentina sobre si seguirá la temporada que viene en el Chelsea, Enzo, respondió: "No lo sé".

"Quedan ocho partidos de Premier y la FA Cup. Luego está la Copa del Mundo y ya veremos", añadió el centrocampista.

En la rueda de prensa de hoy, Rosenior confirmó la lesión de Trevoh Chalobah, que estará fuera las próximas seis semanas, y declaró que espera tener de vuelta a Reece James después del parón internacional.