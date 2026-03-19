Santiago Wanderers vence al Palmeiras y jugará la final ante Flamengo

Palmeiras se adelantó con un gol de Riquelme Fillipi a los 15 minutos, pero el cuadro chileno remontó con los tantos de Christian Silva, en el 63 de penalti y a los 71, dos anotaciones con los que se convirtió, hasta el momento, en el máximo goleador del torneo con cuatro tantos.

Las expulsiones de los brasileños Riquelme Fillipi en el minuto 51, Kone en el 62 y de Joao Paulo en el 93, fueron determinantes para la remontada del cuadro chileno que saldrá el próximo domingo ante Flamengo en procura de la hazaña.

El primer tiempo ocasionó grandes exigencias para las defensas de ambos equipos, donde fue más efectivo el ataque del Palmeiras, pues Riquelme Fillipi encontró un resquicio en medio de varios defensas y atacantes para introducir el balón junto al vertical derecho.

El Wanderers disfrutó de una clara posibilidad para empatar sobre el minuto 31, pero el disparo de Ignacio Flores fue bloqueado por el portero Kauan Lima.

El Verdao se quedó con un jugador menos en la cancha, desde el minuto 51, por la expulsión de Riquelme Fillipi.

El cuadro chileno se lanzó con todo en procura del empate y lo consiguió a través de un penalti de su atacante Silva, por una agresión de Kone sobre Flores dentro del área, una falta que fue corroborada en el VAR por el árbitro colombiano José Ortiz y fruto de la agresión expulsó a Kone en el minuto 62.

Santiago Wanderers insistió en busca de la victoria y la logró gracias a un nuevo tanto de Silva, con remate colocado al costado izquierdo del portero contrario, después de una sucesión de toques al borde del área defendida por Palmeiras.

Joao Paulo también vio la tarjeta roja, en el minuto 93, por cortar una acción manifiesta de gol al atacante Silva.

Palmeiras y Olimpia se enfrentarán el próximo domingo, en el partido previo a la final, por el tercer puesto del torneo.