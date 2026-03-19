Un detenido por usar un arma 'táser' en una pelea entre aficionados del Betis y el Sevilla

Según ha informado este jueves la Policía Nacional, como es habitual desde el inicio de la temporada de Liga, un numeroso grupo de aficionados se concentró en las inmediaciones del estadio.

En un momento dado se originó una trifulca durante la que uno de los participantes extrajo y esgrimió un 'táser', mientras otras personas intentaban reducirlo.

La situación generó momentos de tensión entre los asistentes y provocó avalanchas y empujones debido a la gran concentración de personas, explicó la Policía en un comunicado.

El hombre llegó a accionar el dispositivo y causó una descarga eléctrica a otra persona, por lo que la Policía Nacional puso en marcha una investigación, en el marco de la llamada operación 'Tullina', que permitió identificar al presunto autor, que fue detenido y puesto a disposición judicial.