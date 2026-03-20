Boca Juniors anuncia aprobación de obras clave para ampliación de estadio 'Bombonera'

"El Club Atlético Boca Juniors presentó un anteproyecto que contempla la construcción de cuatro torres con ascensores y escaleras, conectadas por puentes peatonales que atravesarán por encima de las vías del tren, mejorando el ingreso y la circulación en las distintas tribunas", explicó la institución liderada por el exfutbolista Juan Román Riquelme en referencia a la vía ferroviaria que pasa por al lado del estadio.

En concreto, este viernes la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) aprobó el anteproyecto y confirmó su viabilidad técnica para construir sin interrumpir la línea férrea, que tiene poca circulación pero es utilizada por trenes de carga de la empresa Ferrosur Roca.

"Esto significa algo muy claro: el proyecto es posible, fue evaluado por los organismos correspondientes y no presenta impedimentos técnicos para avanzar", afirmó el comunicado.

Los simpatizantes asociados a Boca exigen desde hace años la ampliación de La Bombonera, mítico escenario con sus tribunas llenas cada semana.

El estadio está enclavado en medio del barrio de La Boca, y varios proyectos de reforma intentan desde hace décadas resolver cómo afectar lo menos posible las manzanas habitadas que lindan con las tribunas.

Riquelme se refirió en varias entrevistas a medios argentinos que la comisión directiva del club busca alternativas para la remodelación sin que la opción sea relocalizar la cancha, porque haría que pierda el marcado vínculo que el barrio circundante tiene con la institución.