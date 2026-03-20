Cartelera europea: El derbi de Madrid agita LaLiga

Intactos los cuatro puntos de distancia del Barcelona sobre el Real Madrid en las últimas dos jornadas, el inicio de la cuenta atrás a diez encuentros del final supone uno de los puntos álgidos y comprometidos en el pulso por el título: el enfrentamiento del equipo de Álvaro Arbeloa contra el Atlético de Madrid, tercero en la tabla y descartado de la cima, pero aún con mucho que decir.

* Programa de la 29ª fecha: Viernes: Villarreal 3-Real Sociedad 1.

Sábado: 10:00 Elche- Mallorca (ESPN2); 12:15 Espanyol-Getafe (ESPN2); 14:30 Osasuna -Girona; 14:30 Levante -Oviedo (ESPN2); 17:00 Sevilla -Valencia.

Domingo: 10:00 Barcelona -Rayo (Directv); 12:15 Celta -Alavés (ESPN4); 14:30 Athletic -Betis 17:00 Real Madrid -Atlético de Madrid (ESPN).

* Top 10: Barcelona 70, Real Madrid 66, Villarreal 58, Atlético 57, Betis 44, Celta 41, Real Sociedad 38, Espanyol 37, Getafe 35, Athletic 35.

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Manchester United empata

El Manchester United empató ayer 2-2 en su visita al Bournemouth, en el inicio de la 31ª jornada de la Premier League, y con este resultado se mantiene en tercer lugar por detrás del Arsenal y el Manchester City, que el domingo definirán la Copa de la Liga inglesa.

Bruno Fernandes (61’, de penal) y James Hill (71’, en contra) anotaron para el United, que sufrió la expulsión de Harry Maguire (78’). Ryan Christie (67’) y Eli Junior Kroupi (81’, de penal), los goles para Bournemouth.

* Programa de la 31ª jornada. Viernes: Bournemouth 2- Manchester United 2.

Sábado: 09:30 Brighton - Liverpool (ESPN); 12:00 Fulham - Burnley (ESPN5); 14:30 Everton - Chelsea (ESPN); 17:00 Leeds - Brentford.

Domingo: 09:00 Newcastle - Sunderland (ESPN); 11:15 Aston Villa - West Ham (ESPN); 11:15 Tottenham - Nottingham. Aplazado: Manchester City - Crystal Palace. Ya disputado: Arsenal 2-Wolverhampton 2.

* Top 10: Arsenal 70, Manchester City 61, Manchester United 55, Aston Villa 51, Liverpool 49, Chelsea 48, Brentford 45, Everton 43, Newcastle 42, Bournemouth 42.

* Carabao Cup: Arsenal y Manchester City definirán el domingo el título en Wembley (13:15, por ESPN).

Napoli se coloca segundo

El Napoli se coloca provisoriamente segundo de la Serie A gracias a su triunfo 1-0 de este viernes en campo del Cagliari, con gol del escocés Scott McTominay, en la apertura de la 30ª jornada de la liga italiana.

* Programa. Viernes: Cagliari 0- Napoli 1; Genoa 0-Udinese 2.

Sábado: 11:00 Parma-Cremonese; 14:00 Milan-Torino; 16:45 Juventus-Sassuolo (ESPN).

Domingo: 08:30 Como-Pisa (ESPN2); 11:00 Atalanta-Verona; 11:00 Bolonia-Lazio; 14:00 Roma-Lecce (ESPN2); 16:45 Fiorentina-Inter (ESPN2).

* Top 10: Inter 68, Napoli 62, Milan 60, Como 54, Juventus 53, Roma 51, Atalanta 47, Bolonia 42, Lazio 40, Udinese 39.

Leipzig, en zona Champions

El Leipzig se metió en zona de clasificación a la próxima Champions League tras golear este viernes por 5-0 al Hoffenheim en la 27ª jornada de la Bundesliga, en la que el Bayern Múnich recibirá el sábado al Unión Berlín buscando ampliar su ventaja en la cima.

* Programa. Viernes: Leipzig 5-Hoffenheim 0.

Sábado: 11:30 Bayern Munich - Union Berlin (ESPN); 11:30 Colonia - Borussia Mönchengladbach; 11:30 Wolfsburgo - Werder Bremen; 11:30 Heidenheim - Bayer Leverkusen; 14:30 Borussia Dortmund - Hamburgo

Domingo: 11:30 Maguncia- Eintracht (ESPN2); 13:30 St Pauli-Friburgo (ESPN5); 15:30 Augsburgo-Stuttgart.

* Top 10: Bayern 67 puntos, Dortmund 58, Leipzig 50, Stuttgart 50, Hoffenheim 50, Leverkusen 45, Eintracht 38, Friburgo 34, Unión Berlín y Augsburgo 3