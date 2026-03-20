Duelo andaluz enre Cádiz y Málaga para cambiar dinámicas y consolidarlas

En el estreno en el banquillo local de Sergio González, que debutó la semana pasada con victoria a domicilio ante el Mirandés, el Cádiz ha centrado su trabajo en ajustar aspectos defensivos ante un rival, el equipo de Juan Francisco Funes, que busca la victoria para garantizarse el playoff y aspirar a cotas mayores.

Los cadistas quieren solidez defensiva como base de una etapa nueva que empezó en Miranda de Ebro, donde los de Sergio González no sufrieron atrás como en anteriores partidos en los que el rendimiento distó mucho del de comienzo de temporada.

El líder de la retaguardia en las jornadas previas al descanso navideño, el serbio Bojan Kovacevic, lesionado desde noviembre, volvió al equipo en la segunda parte en el campo burgalés y cada semana que pasa gana opciones para retornar al centro de la zaga titular.

Sergio ha incidido especialmente en la concentración en momentos clave del partido, un factor que ha penalizado al Cádiz en jornadas recientes.

A nivel ofensivo, el equipo gaditano sigue buscando mayor fluidez en la generación de ocasiones, aunque en el último encuentro la escuadra que adiestra González ha mostrado capacidad para llegar al área rival.

El duelo ante el Málaga se presenta como un test exigente que permitirá medir la evolución del equipo y su capacidad para transformar la llegada de Sergio en resultados sobre el terreno de juego.

Por su parte, el Málaga, a un punto del ascenso directo, tiene una de las visitas más difíciles de los doce partidos que restan. Los de Funes bajan mucho en los desplazamientos -cinco victorias, un empate y ocho derrotas- e intentarán repetir el éxito de la salida anterior cuando venció al Granada (0-1) Los Cármenes.

La presión por los objetivos y la juventud en la plantilla pueden lastrar las prestaciones del Málaga, que llega de un 5-3 la pasada jornada contra el Huesca con muchos errores defensivos y jugar volcado al ataque cuando iba ganando por 3-1 en el minuto 92.

Funes, que lleva dirigidos 16 partidos con 11 victorias, tres empates y dos derrotas, tiene la duda del lateral izquierdo Rafael Garrido 'Rafita' y del centrocampista David Larrubia, con molestias físicas, por lo que en el caso de que no puedan actuar, cuenta con las opciones de Dani Sánchez y Víctor García en defensa, y de Josue Dorrio o Julen Lobete en el extremo.

En el caso de Víctor García, ya cumplió un partido de sanción por la tarjeta roja que le fue mostrada frente al Valladolid, al igual que el centrocampista Juanpe Jiménez, que fue baja por acumulación de amonestaciones, por lo que los dos estarán disponibles.

La alineación puede contar con alguna variación, ya que existe la opción de que el goleador cordobés Carlos Ruiz Chupete regrese al equipo junto al otro punta Adrián Niño.

Cádiz: Gil; Carcelén, More o Kovacevic, Recio, Pereira; Diakité, Ortuño, Suso, Ocampo; Roger y García Pascual.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita o Dani Sánchez; Larrubia o Dorrio, Izan Merino, Dotor, Joaquín; Dani Lorenzo y Chupete.