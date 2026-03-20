El argentino Fernando Gago llega a Santiago para dirigir a Universidad de Chile

"El DT argentino arribó a Chile durante este viernes y ya selló su vínculo con el club para aportar toda su experiencia y jerarquía al plantel del Romántico Viajero", informaron en un comunicado en redes sociales.

Los términos de la contratación del ex centrocampista de 39 años no fueron divulgados por las partes.

Gago llega en sustitución de su compatriota Francisco Meneghini, quien fue destituido hace dos semanas debido a los precarios resultados que dejaron al equipo sin competir en torneos internacionales.

El exjugador de Real Madrid, Roma, Valencia y Boca Juniors tendrá tres desafíos en la temporada: el campeonato nacional, la Copa Chile y la Copa de La Liga.

Comenzará a entrenar al equipo este sábado, luego de haber debutado en la recién creada Copa de la Liga, en la que volverá a jugar el próximo martes, cuando enfrente a Unión La Calera.

La U no pudo clasificarse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, de la que fue semifinalista en 2025, y transita la liga en el octavo puesto con 10 unidades.

Gago arriba al fútbol chileno luego de cuatro meses de inactividad tras su salida del Necaxa mexicano en el que dirigió 20 partidos, entre julio y noviembre de 2025, con un registro de cinco victorias y 10 derrotas.

El argentino había regresado al banquillo de la Liga MX al finalizar su vínculo con Boca Juniors, del cual se marchó con 30 partidos dirigidos y un 64% de efectividad.

Gago estará acompañado por Fabricio Coloccini, quien se desempeña como su ayudante de campo junto a Diego Navone, y su preparador físico Roberto Luzzi.

Gago dirigió al Guadalajara mexicano en 2024 y a Racing de Avellaneda.

En la Academia estuvo entre 2021 y 2023, periodo en el que consiguió dos títulos: el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2023.

"Con una propuesta ofensiva, marcada por el control del balón y la presión constante, su juego causó impacto en Argentina", destacó la U en su anuncio

La U atraviesa un cambio de ciclo tras la partida del argentino Gustavo Álvarez a finales del año pasado, luego de dirigir por dos temporadas a los azules que fueron semifinalistas del segundo torneo de Conmebol en 2025 y finalizaron cuartos en la liga chilena.