El Barcelona regresa al trabajo para preparar la visita del Rayo Vallecano

El equipo entrenado por Hansi Flick ha completado una sesión de recuperación con todos los futbolistas disponibles, de la que han formado parte los canteranos Tommy Marqués, Alejandro Cortés, Diego Kochen y Xavi Espart.

El gran protagonista de la jornada, el portero Joan García, que ha sido convocado por primera vez por el seleccionador español Luis de la Fuente, ha realizado trabajo específico, al igual que el defensa Eric García. Ambos se retiraron del partido contra el Newcastle con problemas físicos, pero no están lesionados y podrían jugar este domingo en LaLiga EA Sports.

El Barcelona volverá a ejercitarse este sábado y el entrenador Hansi Flick comparecerá en rueda de prensa a las 13:00 horas para informar sobre el estado de la plantilla antes de enfrentarse al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou en el último partido antes del próximo parón internacional.

La participación de los lesionados Frenkie de Jong, Alejandro Balde, Jules Kounde y Andreas Christensen está descartada.